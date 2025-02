Moradores de Bangu fritaram ovo em tampa de bueiro, devido a alta temperatura - Reprodução / Vídeo

Publicado 17/02/2025 17:53 | Atualizado 17/02/2025 17:54

Rio - No dia que o Rio de Janeiro registrou a maior temperatura de 2025 , moradores de Bangu confirmaram que a Zona Oeste é a área mais quente da cidade. Debaixo de um termômetro que marcava 46°C, pessoas fizeram uma brincadeira e fritaram um ovo em uma tampa de bueiro.



Com termômetros marcando 46 °C, moradores de Bangu fritam ovo em tampa de bueiro.



crédito: bangu ao vivo pic.twitter.com/A1egDq9DLH — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2025

A cidade do Rio de Janeiro entrou, nesta segunda-feira (17), no nível de calor 4 pela primeira vez desde que a medição em cinco categorias passou a ser realizada, em junho de 2024. O NC4 indica permanência ou aumento de uma temperatura muito alta, entre 40°C e 44°C, durante pelo menos três dias seguidos. No fim da tarde, o sistema Alerta Rio confirmou que a temperatura mais alta registrada nesta segunda (17) foi de 44ºC, em Guaratiba, na Zona Oeste. É o recorde desde que o Alerta Rio passou a fazer as medições, em 2014.