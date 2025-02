Base da Operação Impacto ficará na Praça da Apoteose, na Vila São Luiz - Divulgação

Publicado 17/02/2025 16:24

Rio - A Polícia Militar iniciou, na manhã desta segunda-feira (17), a Operação Impacto, que tem o objetivo de reduzir os índices de roubos de veículos, de rua e carga em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Governo do Rio, o efetivo mobilizado para este novo ponto de atuação é de 200 policiais de batalhões operacionais de área, unidades especiais e especializadas, que irão atuar de forma integrada com o 15º BPM (Duque de Caxias).

A base da Operação Impacto está instalada no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC), posicionado na Praça da Apoteose, na Vila São Luiz. O espaço servirá de gabinete operacional temporário do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA). É a primeira vez que o carro-comando é deslocado para a Baixada Fluminense. Na última semana, a ação ocorreu no Méier, na Zona Norte da capital.

Em Duque de Caxias, o novo ponto de atuação da Operação Impacto também atenderá os distritos de Campos Elíseos, Imbariê e Xerém. Além disso, haverá reforço de policiamento nas divisas com outros bairros da capital e outras cidades, como Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belford Roxo.

A operação conta com o reforço de policiais dos batalhões de Mesquita, São João de Meriti e Belford Roxo. Também foram mobilizadas equipes de unidades de operações especiais e de polícia especializada, como Grupamento Aeromóvel (GAM), Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). Segundo a PM, dois blindados serão utilizados.

Também faz parte do planejamento a utilização do Centro de Monitoramento do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), com monitoramento de câmeras com softwares de reconhecimento facial e de leitura de placas.