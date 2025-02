Fornecimento de água foi suspenso neste domingo (16) - Divulgação

Publicado 17/02/2025 15:31 | Atualizado 17/02/2025 15:41

Rio - A Águas do Rio informou que o reparo emergencial de uma adutora em Benfica, na Zona Norte, deve ser concluído até a noite desta segunda-feira (17). Desde a tarde de domingo (16), moradores de mais de 30 bairros estão com o fornecimento de água suspenso justamente no dia que a cidade registra recorde de temperatura.

Após a conclusão da obra, o abastecimento retornará de maneira gradativa e deve ser normalizado dentro de um prazo de três dias. No início da tarde desta segunda-feira, o Rio de Janeiro teve a maior temperatura registrada neste ano , 40,4º C às 12h35. Com isso, a cidade entrou no Nível de Calor 4 (NC4) pela primeira vez desde quando a medição em cinco categorias começou a ser realizada, em junho do ano passado.

A entrada no NC4 acontece quando há previsão de permanência ou aumento, por ao menos três dias consecutivos, em uma temperatura definida como "muito alta", ou seja, de 40°C a 44°C. Por isso, a Prefeitura do Rio abriu 29 pontos de hidratação. Desses, apenas três ficam nos bairros afetados pela suspensão do fornecimento de água.

Os bairros afetados pelo abastecimento de água são: Abolição, Água Santa, Benfica, Brás de Pina, Cachambi, Cavalcante, Coelho Neto, Colégio, Del Castilho, Encantado, Engenho Dentro, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Madureira, Manguinhos, Méier, Olaria, Piedade, Penha, Penha Circular, Pilares, Quintino, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Vista Alegre.

Nas redes sociais, moradores reclamaram do fornecimento suspenso em meio ao forte calor na cidade. "Calor de 80º C e sem água na Zona Norte. Como eu me viro sem água nesse calor absurdo que está fazendo. Não vi nenhum aviso de que faltaria água em plena segunda. Detalhe: tenho m filho de 5 anos", reclamou um perfil.

"Calor de matar e a Águas do Rio suspendeu o abastecimento em 37 bairros da Zona Norte para um reparo. Retorno em 72 horas a partir da noite de hoje", lamentou outro usuário. "Só tem reparo de adutora e falta água quando está um calor insuportável, é inacreditável. Temperatura podendo chegar a 42º C e sem água", publicou mais um.

Em comunicado, a Águas do Rio orientou que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservadas para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do fornecimento. "A empresa segue disponível através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp", comunicou a empresa.