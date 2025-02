Equipe de Secretaria começou reforma de píer em Pedra de Guaratiba - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 17/02/2025 13:24

Rio - O píer da Praia dos Peixes, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, começou a ser reconstruído nesta segunda-feira (17), após um incêndio ocorrido na madrugada da última quinta (13).



De acordo com informações da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, a obra de recuperação deve durar um mês.

“Vamos trocar o material, que agora será todo em madeira, para propagar menos a chama e devolver esse que é um dos cartões postais da Pedra de Guaratiba”, explicou o secretário Diego Vaz.



No dia do ocorrido, moradores relataram estouros no local, seguidos de um incêndio. A estrutura, que teve uma parte totalmente danificada, está interditada.