Polícia Civil ouviu donos da Maximus Confecções após incêndio que deixou 21 vítimasArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 21:27 | Atualizado 17/02/2025 21:33

Rio - A Polícia Civil ouviu, nesta segunda-feira (17), os donos da Maximus Confecções, fábrica que pegou fogo na Zona Norte na semana passada . Os irmãosprestaram depoimento ao delegado Tiago Dorigo, titular da 21ª DP (Bonsucesso) e responsável pelas investigações. Durante toda a oitiva, os proprietários estiveram acompanhados por um advogado.Hélio Araújo consta como dono da fábrica por meio do CNPJ da empresa Bravo Zulu Confecções. O irmão também é apontado como dono do estabelecimento e participava da rotina da empresa.A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas para esclarecer o funcionamento da fábrica. Segundo funcionários, devido à proximidade do Carnaval, o local operava 24 horas por dia. A Maximus Confecções é responsável pela produção de fantasias de agremiações da Série Ouro, e quatro escolas foram afetadas pelo incêndio: Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Porto da Pedra.A perícia identificou que a fábrica possuía ligações clandestinas de energia , conhecidas como "gato". Desde a última quarta-feira (12), o local está interditado. Ao fim do inquérito, eles podem responder por furto de energia e homicídio.Além do inquérito da Polícia Civil, o Ministério Público do Trabalho (MPT) também investiga as condições de trabalho no local. Testemunhas relataram que havia funcionários dormindo na fábrica, incluindo adolescentes. A empresa será notificada a apresentar esclarecimentos, documentos e a lista de empregados, além das medidas adotadas para prestar assistência às vítimas do incêndio.