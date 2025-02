Escolas municipais de Mangaratiba terão horário reduzido por conta do extremo calor até sexta (21) - Divulgação

Publicado 17/02/2025 20:53 | Atualizado 17/02/2025 20:54

Rio – As escolas municipais de Mangaratiba, na Região da Costa Verde, estão com horário reduzido em 50% nesta semana devido à onda calor que afeta todo o estado. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que manterá a medida até sexta-feira (21), período no qual também terá que resolver uma divergência com a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade.

A nota – publicada neste domingo (16), nas redes sociais – diz que a redução pretende "preservar o bem-estar e garantir o conforto de alunos e funcionários" e que a pasta "segue cobrando celeridade da Enel nas obras de reestruturação elétrica, necessárias para a instalação de ar-condicionado nas salas de aula".

Procurada pelo DIA, a secretaria afirmou que esteve com a Enel em uma reunião de alinhamento no último dia 7, data a partir da qual “o trabalho vem sendo desenvolvido” pela concessionária.

A Enel, por sua vez, retornou à reportagem assegurando que “aguarda a solicitação da prefeitura para aumentar a carga das escolas da região” e que, no encontro de 7 de fevereiro, “esclareceu todas as informações necessárias para a abertura do pedido”.

Antecedência insuficiente

Independentemente de o trabalho já estar sendo desenvolvido ou não, alguns pais comentaram na postagem da prefeitura nas redes socais questionando por que as tais obras não foram solicitadas com maior antecedência, já que o início do ano letivo em 2025 já estava programado.

“Sempre fez calor, agora que estão cobrando o serviço da rede com a prestadora. Medida que já deveria ter sido vista faz tempo, não agora no sufoco”, reclamou uma usuária; “Um absurdo essa redução. Já sabia desde janeiro que as aulas iriam retornar”, postou outra.

Aprendizado x redução de horário

Sobre um possível prejuízo ao aprendizado dos estudantes, a Secretaria de Educação de Mangaratiba explicou que a atual gestão assumiu há 47 dias – com a eleição do prefeito Luiz Cláudio (Republicanos) – e desde então vem solicitando a regularização do aumento da carga de energia nas unidades escolares.

A secretaria informou que tem em sua rede de ensino 42 unidades, sendo que algumas já contam com ar-condicionado, em distritos como Muriqui, Praia do Saco, Praia Brava e Conceição de Jacareí. Mesmo com o sistema de refrigeração, estas passam pela redução de horário igualmente por conta de um estudo que vem sendo efetuado nas condições das respectivas infraestruturas elétricas.

A pasta destaca que a medida é excepcional, mas não descarta estendê-la caso o calor extremo permaneça. Sobre eventuais danos ao ensino, a secretaria garante que vai cumprir a carga horária do ano letivo e já “adota estratégias para minimizar possíveis impactos”.

Dentre elas, reorganização das atividades pedagógicas e utilização de recursos didáticos que otimizem o tempo disponível.

Procurado para tratar sobre a medida adotada em Mangaratiba, o Ministério da Educação respondeu que vem implementando políticas e ações a fim de lidar com variações climáticas e o “consequente aumento das temperaturas médias”.

Por exemplo, apoio técnico e financeiro para reorganização curricular em casos de emergência climática; assistência técnica para compra de equipamentos de ar-condicionado; e insumos técnicos de referência como reorganização curricular alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).