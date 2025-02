O imóvel onde estava o corpo fica na Estrada São Tarcísio, em Sepetiba - Reprodução/Google Street View

Publicado 17/02/2025 18:24

Rio – O corpo de um menino, de aproximadamente 4 anos, foi encontrado em uma casa no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste, por policiais do 27º BPM (Santa Cruz). O imóvel fica na Estrada São Tarcísio, nº 206, e está abandonado. O caso aconteceu no sábado (15).

A PM informou que o corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi removido pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. Os policiais investigam o caso e não há informações sobre a família da criança.