Homem morre eletrocutado ao tentar furtar cabos de energia da Supervia na estação Engenho Novo - Reprodução/Redes sociais

Homem morre eletrocutado ao tentar furtar cabos de energia da Supervia na estação Engenho NovoReprodução/Redes sociais

Publicado 17/02/2025 22:03

Rio - Um homem morreu eletrocutado por volta das 17h desta segunda-feira (17) ao tentar furtar cabos de energia da SuperVia na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu sobre uma estrutura da rede aérea, nas proximidades da estação de Engenho Novo, na Rua Vinte e Quatro de Maio.

De acordo com a CET-Rio, uma faixa da via ficou ocupada na altura da Rua Barão do Bom Retiro, para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local. A concessionária que administra o serviço informou que, devido ao ocorrido, alguns trens podem aguardar autorização para seguir viagem ao passar pelo local nas próximas horas.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o homem, ainda não identificado, recebe uma forte descarga elétrica enquanto está deitado sobre a plataforma.



"Imediatamente, agentes da SuperVia acionaram as autoridades competentes para o atendimento necessário e a realização dos protocolos de investigação", informou a SuperVia em nota. A concessionária lamentou o ocorrido e reforçou a importância do cumprimento das normas de segurança no sistema ferroviário.

A perícia foi acionada e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).