Área de vegetação pega fogo no Morro do Jordão - Reprodução

Área de vegetação pega fogo no Morro do JordãoReprodução

Publicado 17/02/2025 22:37 | Atualizado 18/02/2025 07:02

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Morro do Jordão, entre os bairros do Tanque e Taquara, na Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (17). No local, o fogo foi registrado próximo a casas da região. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 20h10 e acessaram o local pela Rua do Jordão. As chamas foram controladas por volta das 2h. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio.

Assista: