A última vez em que a marca foi atingida foi no verão de 2014, mais de dez anos atrás. - Renan Areias/Agência O Dia

A última vez em que a marca foi atingida foi no verão de 2014, mais de dez anos atrás.Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 17:56 | Atualizado 17/02/2025 18:25

Rio - A cidade do Rio de Janeiro bateu nesta segunda-feira (17) o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos: 44ºC às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste. É o dia mais quente do ano e desde que o Sistema Alerta Rio passou a fazer a medição, em 2014.

A marca supera a do dia 18 de novembro de 2023, quando o Alerta Rio registrou 43,8°C.

A cidade do Rio entrou no Nível de Calor 4 (NC4), às 12h35 desta segunda (17), pela primeira vez desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo por parte da prefeitura. Este é o segundo nível mais alto da escala, que vai até o NC5. O NC4 é declarado quando há registro de temperaturas entre 40 graus e 44 graus por, ao menos, três dias consecutivos. Por isso, a Prefeitura do Rio abriu 29 pontos de hidratação (confira os endereços no final da reportagem).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação de Marambaia, na Zona Oeste, marcou 40,4°C às 12h, já garantindo o recorde de dia mais quente do ano. A sensação térmica no mesmo horário foi de 41,8°C.



Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (17), o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influencia o tempo no município. O intenso calor levou visitantes à Praia de Ipanema, na Zona Sul. Cariocas e turistas procuraram maneiras de se refrescar como banho no mar e em chuveiros.



Na terça-feira (18), o céu estará claro a parcialmente nublado na cidade e, assim como nesta segunda, não há previsão de chuva. A previsão indica outro dia passando dos 40°C, com máxima de 42°C e mínima de 22°C. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde.



Na quarta (19) e quinta-feira (20), com a entrada de ventos do oceano, a previsão é de um leve aumento no número de nuvens variada, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura terá uma leve queda variando entre 39°C e 21°C.



Na sexta-feira (21), o céu estará ficará parcialmente nublado. As temperaturas devem alternar entre 39°C e 20°C. Também não há previsão de chuva para o dia.



Cuidados com o NC4

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;



– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;



– Utilize roupas leves e frescas;



– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;



– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;



– Saiba quais são os pontos de resfriamento no aplicativo do COR;



– Aulas de Educação Física na Rede Municipal só podem ser realizadas em espaços cobertos;



– Funcionários que realizam atividades profissionais em áreas abertas devem realizar paradas para hidratação;



– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e Resiliência e da Secretaria Municipal de Saúde;



– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;



– Proteja as crianças com chapéu de abas;



– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde;



– Informe-se sobre a manutenção ou alteração de horários de shows e eventos em áreas abertas e não climatizadas junto aos organizadores dos mesmos;



– Siga todas as recomendações da Prefeitura do Rio e dos órgãos de Saúde.

Pontos de resfriamento



Nave do Conhecimento – Madureira

Parque de Madureira – R. Manuel Marques, S/N – Madureira, Rio de Janeiro – RJ, 21310-240



Nave do Conhecimento – Nova Brasília

R. Nova Brasília, 63 – Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ, 21061-060



Nave do Conhecimento de Padre Miguel

R. Bom Sossego, 380 – Bangu, Rio de Janeiro – RJ, 21870-320



Nave do Conhecimento da Penha

R. Santa Engrácia, 440 – Penha, Rio de Janeiro – RJ, 21021-080



Nave do Conhecimento de Santa Cruz

R. Álvaro Alberto, S/n – Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, 23550-080



Nave Do Conhecimento de Triagem

R. Bérgamo, 320 – Rocha, Rio de Janeiro – RJ, 20960-045



Nave do Conhecimento de Vila Aliança

R. Antenor Corrêa, 01 – Senador Camará, Rio de Janeiro – RJ, 21842-430



Nave do Conhecimento Parque Oeste

Av. Cesáreo de Melo, 6851 – Inhoaíba, Rio de Janeiro-RJ – 23059-002



Nave do Conhecimento Pavuna

R. Mal. Guilherme, 134 – Pavuna – Rio de Janeiro-RJ, 21650-290



Nave do Conhecimento Realengo

R. Prof. Carlos Wenceslau – Parque Susana Naspolini, Rio de Janeiro – RJ



Nave do Satélite Jardim Palmares (Paciência)

R. Celso Saulo Vasconcelos, s/nº – Jardim Palmares -em frente ao CIEP Major Manuel Gomes Archer



Nave do Satélite Paciência

Rua Marco Antônio Dias, s/nº – Atrás do CIEP Dr. Nelson Hungria, Rio de janeiro



Nave do Satélite Sepetiba

Rua Trotadores Frederico



Parque Oeste (Inhoaíba)



Parque Carioca da Pavuna (Village Pavuna)



Parque Realengo Susana Naspolini (Realengo)



Parque Olímpico Rita Lee (Barra da Tijuca)



Parque Madureira Mestre Monarco



Campo de Santana

Praça da Republica – s/n – Centro



PE do Grajaú

R. Comendador Martineli, 742 – Grajaú



PE da Chacrinha

R. Guimarães Natal, S/N – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, 22011-090



PNM de Marapendi

Av. Alfredo Baltazar da Silveira – Recreio dos Bandeirantes



PNM da Prainha

Av. Estado da Guanabara, 1019-1093 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, 22790-852



PNM da Serra do Mendanha

Caminho da Caixinha, 100 – Bangu



PNM Chico Mendes

Av. Jarbas de Carvalho, 679 – Recreio dos Bandeirantes



PNM Bosque da Barra

Av. das Américas, 6000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22793-080



PNM Dois Irmãos

R. Aperana – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22450-190



PNM da Cidade

Est. Santa Marinha, 505 – Gávea, Rio de Janeiro – RJ, 22451-240



PNM da Catacumba

Av. Epitácio Pessoa, 3000 – Lagoa, Rio de Janeiro – RJ, 22471-003

*Colaboração de Reginaldo Pimenta