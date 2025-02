A ação aconteceu nesta segunda-feira (17) - Divulgação

Publicado 17/02/2025 16:47 | Atualizado 17/02/2025 17:11

Rio - Uma fábrica clandestina de cigarros foi fechada na Penha, Zona Norte, nesta segunda-feira (17), após denúncias anônimas. O estabelecimento, na Rua Conde de Agrolongo, foi encontrado por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE).



No local, os policiais localizaram uma estrutura completa para a fabricação ilegal de cigarros, com maquinário industrial, insumos diversos e grande quantidade de cigarros da marca Egypt.



A perícia criminal foi acionada e realizou, durante a tarde, os procedimentos técnicos necessários para análise e coleta de provas. Todo o material apreendido, incluindo equipamentos e produtos fabricados, foi removido pela Draco para continuidade das investigações, que buscam identificar os responsáveis pela produção e comercialização ilegal desse material.



A especializada pede que a população continue colaborando com denúncias pelos seguintes meios:

Telefone - (21) 2253-1177

WhatsApp - (21) 97908-4200 ou pelo aplicativo do Disque Denúncia, com garantia de sigilo absoluto.