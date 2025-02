O caso aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca - Reprodução

O caso aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da TijucaReprodução

Publicado 17/02/2025 16:43 | Atualizado 17/02/2025 18:56

Rio - Um motorista foi baleado na mão durante uma discussão de trânsito com um motociclista, que é policial civil, na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.



O momento dos disparos foi registrado por testemunhas que passavam pelo local. Nas imagens, a moto do atirador aparece caída em frente ao carro, enquanto ele saca a arma e efetua pelo menos quatro tiros.

Veja o vídeo:

Motorista é baleado na mão durante briga de trânsito na Zona Oeste.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/wstJSj9gXm — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2025

A Polícia Militar informou que foi acionada para o caso e que, no local, socorreu o motorista. Ele foi levado para um hospital particular da região. Não há informações sobre o estado de saúde.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso. "Ambos os envolvidos constam como autores e vítimas. O motociclista, que é policial civil, imediatamente após o fato, apresentou a ocorrência na delegacia. Foram feitas perícias nos veículos e no local. O motorista do automóvel teve ferimento na mão por estilhaço e foi atendido em uma unidade hospitalar. Ele foi encaminhado para exame de alcoolemia e é aguardado para prestar depoimento. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança da região foram requisitadas. Outras diligências estão em andamento para apurar todas as circunstâncias do ocorrido", disse a Polícia Civil.