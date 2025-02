Diogo dos Santos Morais estava foragido desde dezembro de 2024 - Divulgação

Publicado 17/02/2025 16:45 | Atualizado 17/02/2025 16:55

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam Diogo dos Santos Moraes, o 'Panda', de 39 anos, na manhã desta segunda-feira (17), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo a corporação, ele era um dos maiores assaltantes de ônibus do Grande Rio, agindo em linhas na Via Dutra para roubar principalmente celulares.

A prisão foi realizada em ação conjunta da equipe de buscas com a Subsecretaria de Inteligência (SSI), após trabalho de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia. Panda foi encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu), de onde será transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e ficará à disposição da Justiça.



Ainda de acordo com a PM, Diogo é morador de Nova Iguaçu, mas costumava se esconder na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte. Contra o detido constam um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) por roubo e furto e oito anotações criminais por roubo, furto, receptação e estatuto do desarmamento. O homem ficou preso de fevereiro de 2019 até dezembro de 2024, quando recebeu o benefício do indulto de Natal e não retornou mais ao sistema carcerário.