Armas, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos na açãoDivulgação

Publicado 20/03/2025 09:18

Rio - A região do Méier e do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, registrou um intenso tiroteio, no início da manhã desta quinta-feira (20), durante uma operação da Polícia Militar. Dois homens, que são suspeitos de envolvimento na morte da médica da Marinha Gisele Mello , morreram em confronto.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Operações policiais Especiais (Bope) e a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da corporação foram atacadas por criminosos, gerando uma troca de tiros. Após o término do conflito, os policiais encontraram Marlon Siqueira Luís, de 25 anos, e Deivid Silva Martins Zuliani já sem vida.

A PM informou que eles eram considerados foragidos da Justiça e possuíam mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Além disso, a dupla é suspeita de envolvimento na morte da militar Gisele Mendes de Souza e Mello, ocorrida em dezembro do ano passado após ser baleada na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins. Marlon teria sido o responsável pelo tiro que acertou a vítima.

Através das redes sociais, moradores relataram que acordaram ao som de tiros. "Acordei com muito tiro no Lins. Do nada começou, do nada acabou e eu agora tô me tremendo toda. Foi muito tiro aqui. Surreal, parecia na porta da minha casa", escreveu uma internauta.

"Muito tiro aqui no Grande Méier. Coitados dos moradores. Tanta gente saindo para ir trabalhar e ir para escola/faculdade. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no Rio?", comentou outra.

O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros nas proximidades da Rua César Zama, em Lins de Vasconcelos, às 6h30. Segundo moradores, também houve disparos na Rua Carolina Santos.

Na operação, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, 10 rádios comunicadores, carregadores de pistolas, um cinto de guarnição e drogas a serem contabilizadas.

Morte de médica da Marinha

Gisele Mendes de Souza e Mello estava trabalhando em um evento no Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins Vasconcelos, quando foi baleada na cabeça no dia 10 de dezembro de 2024. Na ocasião, havia uma operação no Complexo do Lins. Colegas da médica a socorreram e a levaram para o centro cirúrgico, mas ela não resistiu.

A vítima, que tinha 55 anos, era capitã de Mar e Guerra, geriatra e superintendente do hospital. A morte aconteceu no dia do aniversário de um de seus filhos.

Em fevereiro, outro suspeito de envolvimento no caso morreu após ser baleado em confronto com policiais militares no Complexo do Lins, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSI), realizavam uma operação na região com o objetivo de reprimir ações criminosas quando foram atacados a tiros por bandidos e houve confronto.

Marcos Vinicius Vitória Nascimento, conhecido como Poka, foi atingido, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele chegou sem vida na unidade.