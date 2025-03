David Araújo Custódio foi condenado a 19 anos de prisão - FreePik

Publicado 20/03/2025 21:55 | Atualizado 20/03/2025 22:05

Rio – Um homem foi condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio qualificado de uma mulher em dezembro de 2020, na Praça da Bandeira, Zona Norte. A sentença de David Araújo Custódio foi proferida na quarta-feira (19), por meio do IV Tribunal do Júri da Capital.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que ofereceu a denúncia contra o réu, ele chamou a vítima para um lugar afastado e deserto garantindo que consumiriam drogas.

As investigações apontaram, após a quebra do sigilo de dados do celular da mulher, que David, já no local combinado, estrangulou a mulher e abandonou o corpo – que foi localizado cinco dias depois.

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça, David praticou o crime por vingança, já que era frequentemente delatado pela vítima a seguranças da Vila Mimosa, famoso reduto de prostituição situado na Praça da Bandeira.

Os jurados entenderam que o homicídio foi cometido por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima.