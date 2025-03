A execução da revitalização e da acessibilidade será feita em fases - Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:59

Rio - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) detalhou nesta quinta-feira (20) as obras que estão em andamento e planejadas para a revitalização do Alto Corcovado. Elaborado pelo escritório Prochnik Arquitetura, o projeto entregará aos visitantes uma área completamente renovada. Dois banheiros acessíveis serão construídos ainda em 2025, ficando próximos à catraca de entrada dos turistas.

A execução da revitalização e da acessibilidade será feita em fases. A primeira, que já está em execução, garantirá a acessibilidade total em até 2 anos, com a aplicação de R$ 12,2 milhões. Uma pausa será necessária no verão, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, que é o período de maior movimentação no ponto turístico, adiando a finalização para o verão de 2027.

O ICMBio já deu início com o IPHAN, responsável por zelar pelo patrimônio histórico e cultural do Corcovado, às tratativas para a aprovação dos projetos de acessibilidade. As melhorias em andamento e as medidas planejadas seguirão as seguintes etapas:

Modernização dos elevadores

O ICMBio assinou o contrato com a empresa Otis para dar início à troca dos três equipamentos atuais por três elevadores de última geração e com eficiência energética. Eles são importados e capazes de gerar energia elétrica que será devolvida à rede de distribuição do Alto Corcovado. Em até 10 meses, todos estarão instalados e em funcionamento. O primeiro elevador moderno do Alto Corcovado deve entrar em funcionamento nos próximos 6 meses.

O segundo deve entrar em operação nos dois meses seguintes e o terceiro, nos últimos dois meses. A estimativa é que todo o trabalho seja concluído até o verão, período de maior movimento.

Modernização do hall dos elevadores

Esta etapa antecipará uma parte do projeto arquitetônico com a construção de um hall de elevadores moderno e mais seguro. O Prochnik Arquitetura supervisionará a empresa de engenharia contratada para executar a obra. Será o escritório de arquitetura o responsável por garantir a qualidade dos materiais empregados nesta revitalização e a fidelidade ao projeto arquitetônico aprovado. A previsão de conclusão é ainda em 2025.

A construção de um novo bistrô e de um novo mirante com vista panorâmica também está prevista. Nesta área, haverá um pequeno elevador entre os níveis, a fim de permitir a acessibilidade aos espaços e às lojas turísticas dessa parte superior. Serão construídos banheiros com fraldários na escadaria de pedra e um pergolado, espaço para descanso e com cobertura, para quem fizer o percurso a pé.

A Fase 2 da revitalização e da acessibilidade, prevista para ocorrer entre 2027 e 2029, incluirá todas as obras de melhoria da parte inferior do platô do Alto Corcovado, que abrange os pontos de embarque e desembarque do trem do Corcovado e das vans Paineiras-Corcovado.