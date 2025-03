O caso está sendo investigado pela 6ª DP (Cidade Nova) - Divulgação

O caso está sendo investigado pela 6ª DP (Cidade Nova) Divulgação

Publicado 20/03/2025 21:10

Rio - Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (20), Manoel Cecilio Lopes Filho e Robson de Oliveira Lopes, dois irmãos que tentaram tomar posse de uma casa no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. A dupla, que fingia ter ligações com facções criminosas para intimidar as vítimas, chegou a usar uma arma para ameaçar a família que morava no imóvel.

De acordo com os policiais, Manoel tem antecedentes criminais de roubo e violência doméstica, mas não identificaram nenhuma ligação dele nem do irmão com o crime organizado. Durante uma das tentativas de intimidação, a dupla roubou R$ 680 que estavam guardados na residência.

A polícia recebeu uma denúncia sobre o caso e conseguiu localizar os suspeitos. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva por roubo e associação criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis integrantes da quadrilha.