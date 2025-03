Expo Artesão 2025 celebra a Semana Estadual do Artesão com palestras e exposição de peças dos artesãos cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio - João Miguel Junior/Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:55

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) abriu nesta quarta-feira (19) as portas da Expo Artesão, evento que celebra a Semana Estadual do Artesão, reunindo conhecimento, capacitação e economia criativa. A ação é uma iniciativa desenvolvida pelo Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e acontece até o dia 23 de março (domingo), na Praça Edson Cortes, na Glória, na região do Centro do Rio de Janeiro. A cerimônia de abertura contou com a participação de artesãos cadastrados no Programa da Setur-RJ, que receberam homenagens das mãos do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

“Queria parabenizar a cada um dos artesãos e artesãs pelo dia 19 de março. Nós sentimos a vontade de fazer um evento que pudesse marcar essa data. Toda vez que a gente organiza um evento, estamos sempre oferecendo um espaço para os artífices comercializarem suas obras. O artesanato é uma profissão, que gera renda para muitas famílias em todo o estado. A gente quando entrega uma carteira (Carteira Nacional do Artesão), estamos dando reconhecimento e dignidade a essas pessoas”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, durante a abertura do evento.

A Expo Artesão conta com uma programação especial de show musicais (confira em serviços). Entre os dias 20 e 21 de março, o evento acontece das 15h às 20h. No dia 22, a feira será realizada das 10h às 19h, e no encerramento, no dia 23, funcionará das 10h às 17h. Além da exposição de peças artesanais, a Expo Artesão tem programação online de palestras com especialistas disponíveis no canal da Setur-RJ no YouTube.

“Subimos dez posições no ranking nacional do artesanato, saindo da 13ª para a 3ª colocação. Hoje, o estado conta com 24.320 artesãos cadastrados, espalhados pelos 92 municípios fluminenses, consolidando-se como um dos maiores polos de produção artesanal do Brasil. O programa oferece apoio para formalização, capacitação e promoção do artesanato local, incentivando a geração de renda e valorização cultural, destaca o secretário Tutuca.

O Programa visa fortalecer e profissionalizar os artesãos fluminenses por meio da Carteira Nacional do Artesão, permitindo que os profissionais tenham acesso a benefícios como isenção de impostos na compra de matéria-prima, participação em feiras e eventos e capacitações gratuitas.

“Com a Expo Artesão, a Setur-RJ reforça seu compromisso com o desenvolvimento do artesanato como setor essencial da economia criativa. Além de promover o trabalho manual, o evento incentiva o turismo e o consumo de produtos regionais, gerando oportunidades para os artesãos e oferecendo ao público uma programação rica em cultura e entretenimento”, conclui Marcel Vasconcellos, coordenador do Programa Estadual do Artesanato.

Programação de palestras on-line

Canal da Setur-RJ no YouTube ( www.youtube.com/@TurismoRJ

Painéis

"Construção de Preços-Horas Trabalhadas" – Prof. Flávio Sabrá (IFRJ)

Tema: Precificação do trabalho artesanal

"Formalização da Venda de Produtos Artesanais" – Francisco Torres

Tema: Emissão de nota fiscal para artesãos

"Importância do Mestre Artesão" – Zuleide Rodrigues

Tema: Preservação da cultura artesanal

"Design e Artesanato e suas Interfaces" – Prof. Flávio Sabrá

Tema: Conexão entre tradição e inovação

Programação Musical

20/3 – Betta (Classic Rock), das 18h às 19h30

21/3 – Giovanna Cursino (Pop/Forró), das 18h às 19h30

22/3 – Heverton Castro (Pop), das 17h às 18h30

23/3 – Pagode do CabeMais, das 15h às 16h30