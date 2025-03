Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram, nesta quinta-feira (20), duas jiboias no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram, nesta quinta-feira (20), duas jiboias no Recreio dos BandeirantesDivulgação

Publicado 20/03/2025 16:38 | Atualizado 20/03/2025 16:46

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram, nesta quinta-feira (20), duas jiboias no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A cobra maior, de 2,5 metros de comprimento, foi encontrada dentro de um condomínio, na Rua Sérgio Branco Soares. Já a cobra menor, de aproximadamente 70 centímetros, foi encontrada na rua ao lado do edifício.

As equipes fizeram o resgate depois de serem acionadas pela gestora do Parque Natural Municipal Chico Mendes. Os animais foram levados para a unidade de conservação, onde foram soltos.

A Prefeitura orienta a população a acionar a Central 1746, caso encontrem animais silvestres em área urbana ou em qualquer situação de risco fora de seu habitat natural. O manuseio e tentativa de resgate dos animais não são aconselháveis. Também não se deve tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentem. A Central 1746 funciona 24 horas.