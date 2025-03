Bombeiros atuaram na prevenção de novo incêndio em imóvel na Rua Bandeira de Melo, em Realengo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/03/2025 14:12

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou os trabalhos em uma casa que pegou fogo em Realengo , na Zona Oeste, após novos focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (20). O imóvel de três andares, na Rua Bandeira de Melo, ficou totalmente destruído pelas chamas, que tiveram início na madrugada de quarta-feira (19). Segundo a corporação, a ação de prevenção foi finalizada às 12h58.

Segundo um vizinho, que preferiu não se identificar, o dono da casa tinha uma rixa antiga com vizinhos, por acumular objetos no terreno, que atraem ratos e insetos, e já teria sido ameaçado antes. "Ele é meio que um acumulador, já tem uma rixa com os vizinhos, já foi ameaçado algumas vezes. Ele trazia muita sujeira, por mais que seja um cara tranquilo, ele tinha esses problemas", relatou.

O morador disse acreditar em incêndio criminoso, já que as chamas teriam começado do lado de fora do telhado da garagem - onde haveriam isopor, caixas de papelão, canos, madeiras e outros objetos - e não dentro do imóvel. "Da minha janela eu consigo ver tudo. Não quero ser prepotente, porque não posso confirmar, mas pelo que eu vi, pelo histórico do lugar e pelo que pareceu na hora, para mim pareceu 100% um incêndio criminoso, porque foi de fora para dentro, não de dentro para fora", disse o morador.

O dono da casa, de 61 anos, morava sozinho no imóvel e passou a noite embaixo da marquise de um prédio próximo, após o incêndio. "Eu não vi nenhum assistente social procurar para saber se ele tinha onde morar, onde ficar, não vimos nada. Tem uma igreja muito grande do lado, ativa e ninguém 'bateu' no ombro do 'cara' para perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Ele está 100% desamparado".

Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não localizou registro do caso na delegacia da área. Em nota, a Defesa Civil Municipal disse que realizou uma vistoria no imóvel e os técnicos encontraram grande quantidade de lixo inflamável, tanto no interior, quanto na área externa do terreno. Como medida de segurança, o local foi interditado. Além disso, a Secretaria de Conservação foi acionada para a demolição da estrutura remanescente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o morador vive sozinho e tem histórico de atendimento pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Aldaiza Sposati. "Apesar da oferta de acolhimento emergencial, houve recusa por parte do cidadão. A pessoa fica acolhida na casa de familiares, recebendo insumos emergenciais e o Cartão Protege SUAS para apoio à segurança alimentar".

Imóvel foi alvo de furto após incêndio

Depois que o Corpo de Bombeiros conseguiu combater as chamas pela primeira vez, na manhã de quarta-feira, a casa foi alvo de pessoas que tentavam furtar pedaços de ferro que estavam no imóvel. Em um vídeo gravado por um vizinho, é possível ver ao menos dois homens chutando um portão, enquanto ao menos outros quatro retiram objetos do local. A ação aconteceu próxima aos militares da corporação que ainda estavam no local. Confira abaixo.