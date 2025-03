Publicado 21/03/2025 01:00

Na manchete, copiloto da Polícia Civil é baleado por traficantes em operação na Vila Aliança

Em Rio, casarão desaba no Centro e uma pessoa morre

Bombeiros combatem focos de incêndio em imóvel em Realengo

Policial federal aposentado é acusado de liderar esquema internacional de tráfico de armas

No D, confira as boas para o fim de semana

No Ataque, Brasil vence a Colômbia por 2 a 1 e dorme na vice-liderança

UFRJ oferece mais de 4 mil vagas de empregos, estágios e trainee

Brasil, ministros do STF votam para limitar valores em dedução com educação no Imposto de Renda