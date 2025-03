O bandido reagiu atirando com uma pistola glock com kit rajada - Divulgação

O bandido reagiu atirando com uma pistola glock com kit rajadaDivulgação

Publicado 20/03/2025 15:24 | Atualizado 20/03/2025 16:44

Rio - Márcio de Oliveira Lourenço foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de homicídio de dois policiais militares, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso aconteceu em junho de 2022, durante uma abordagem policial. A sentença foi proferida na terça-feira (18),



Segundo a promotoria, policiais tentaram abordar Márcio no Jamelão, no Complexo do Andaraí, quando ele reagiu atirando com uma pistola Glock com kit rajada, que estava com a numeração raspada. Um dos PMs foi atingido no peito, sendo salvo pelo colete. A denúncia do MPRJ à Justiça destaca que Márcio portava, além da arma, 215 embalagens plásticas contendo cocaína, com inscrições que faziam referência a uma facção criminosa.

A 1ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital demonstrou ao júri que os crimes foram cometidos para evitar a abordagem e a consequente prisão em flagrante do bandido e de seu comparsa. Além disso, destacou que os crimes foram praticados contra agentes de segurança pública, que realizavam patrulhamento de rotina no exercício de suas funções.