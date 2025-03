Juíza Helenice Rangel é titular da 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/03/2025 15:20

Rio - A Corregedoria da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) informou, nesta quinta-feira (20), que está investigando as ofensas racistas sofridas pela juíza Helenice Rangel, da 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Em uma petição, o advogado José Francisco Barbosa Abud atacou a vítima em diversos trechos.

"A Magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites", escreveu Abud. "Infundadas decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das Sinhás das casas de engenho", inrforma outro trecho do texto.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que enviou o caso ao Ministério Público (MPRJ) e à OAB-RJ. Além disso, repudiou as ofensas e se solidarizou com a juíza.

"As declarações proferidas pelo advogado José Francisco Abud são incompatíveis com o respeito exigido nas relações institucionais e configuram evidente violação aos princípios éticos e legais que regem a atividade jurídica. Tal comportamento, além de atingir diretamente a honra pessoal e profissional da magistrada, representa uma grave afronta à dignidade humana e ao exercício democrático da função jurisdicional", comunicou o TJRJ.