Gisele Mendes foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu - Reprodução

Gisele Mendes foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiuReprodução

Publicado 21/02/2025 14:22

Rio - Um suspeito de envolvimento na morte da médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello, que aconteceu em dezembro do ano passado , morreu, na manhã desta sexta-feira (21), após ser baleado em confronto com policiais militares no Complexo do Lins, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSI), realizavam uma operação na região com o objetivo de reprimir ações criminosas quando foram atacados a tiros por bandidos, o que gerou um confronto.

Marcos Vinicius Vitória Nascimento, conhecido como "Poka", foi baleado, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele chegou sem vida na unidade.

Além de ser suspeito de envolvimento na morte da militar, o homem era apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas da Comunidade da Cachoeira, em Lins de Vasconcelos, e estava foragido da Justiça desde 2021.

Durante a operação, um criminoso conhecido como "Boi" foi preso. Ele é considerado um dos principais ladrões de carga da região, integrante do tráfico local e estava foragido da Justiça desde o ano passado.

Morte de médica

A ação desta sexta aconteceu no mesmo bairro onde está o Hospital Naval Marcílio Dias, local em que a médica morreu baleada na cabeça no dia 10 de dezembro de 2024. Na ocasião, havia uma operação no Complexo do Lins e a militar, que participava de um evento na unidade de saúde, foi atingida por um projétil. Ela chegou a ser socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu.