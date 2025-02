Maycon Douglas, o DG, foi preso na Praia de Piratininga - Divulgação

Publicado 17/02/2025 15:00 | Atualizado 17/02/2025 15:43

Rio - Um suspeito de envolvimento na morte do grego Meletios Barmpas, de 46 anos, baleado durante uma tentativa de assalto na RJ-104, em outubro do ano passado, foi preso, na Praia de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana, no domingo (16). Maycon Douglas Rodrigues Rezende, conhecido como 'DG', possui anotações anteriores por homicídio, tráfico de drogas e receptação.

Contra DG havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), Maycon é um dos homens que abordou, em uma moto, o carro de Meletios enquanto ele passava pela RJ-104, na altura de São Gonçalo.

No dia do crime, os suspeitos tentaram abordar o carro do homem e atiraram em sua direção. Barmpas, que voltava com a mulher e o filho de Búzios, na Região dos Lagos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo, mas não resistiu.

Agentes da DHNSG analisaram diversas ocorrências com características semelhantes (como carros usados na abordagem e os buscados pelos criminosos, armas usadas, horário, e região) e identificaram DG como um dos criminosos envolvidos no latrocínio e em outros assaltos cometidos na via.

A investigação aponta que os roubos são fomentados pelas lideranças do Comando Vermelho (CV) na região, em especial a Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico do Salgueiro, onde Maycon se escondeu após a morte de Meletios.



As investigações seguem para a identificação do outro ocupante da moto.