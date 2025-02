Três idosos foram resgatados no local - Divulgação

Publicado 17/02/2025 15:06 | Atualizado 17/02/2025 15:44

Rio - A Prefeitura do Rio e a Polícia Civil realizaram, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação em um asilo clandestino em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. A ação terminou com três idosos resgatados.



Agentes da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, em conjunto com a Vigilância Sanitária, a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdepi-RIO) foram vistoriar as condições de infraestrutura, higiene, atendimento e documentação de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) irregular.



A ação ocorreu a partir de denúncias recebidas pelo Ministério Público e revelou um cenário preocupante: o local não possuía alvará de funcionamento, não contava com equipe técnica mínima e apresentava instalações precárias, sem ventilação adequada e com forte odor de urina. Além disso, foram encontradas paredes mofadas, alimentos mal acondicionados e diversos remédios misturados.



Quatro idosos estavam vivendo nessas condições. Recentemente, um dos residentes, que apresentava quadro clínico grave, faleceu. No momento da fiscalização, a responsável pelo espaço não estava presente, pois havia saído para comprar pão. Após a operação, as famílias começaram a buscar os idosos para retirá-los do local.



"Cada vez mais surgem estabelecimentos que se dizem ‘casas de repouso para idosos’, mas que, na realidade, submetem os moradores a condições desumanas. Os asilos clandestinos precisam ser denunciados para que possamos agir e garantir a segurança dessas pessoas", afirmou o secretário Felipe Michel.



Os idosos foram assistidos e os suspeitos serão investigados pelos crimes de exposição a perigo e exercício irregular de atividade. A ocorrência está em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de 3ª Idade (Deapti).

Entre janeiro de 2020 e junho de 2024, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 13.927 denúncias de agressões contra pessoas idosas, sendo os principais tipos de violência identificados foram negligência, violência psicológica e abuso financeiro.