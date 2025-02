Rodrigo foi uma das vítimas do incêndio na fábrica de tecidos em Ramos - Rede Social

Segundo relatos nas redes sociais, Rodrigo também era ex-regente Mor da Corporação Musical Condessa do Rio Novo. "Descanse em paz! Você sempre será lembrado", comentou a instituição. Rio - "Garoto trabalhador e esforçado". O relato é de um dos amigos de Rodrigo de Oliveira, funcionário da fábrica de tecidos que pegou fogo em Ramos , na Zona Norte, na quarta-feira passada (12). Ele estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e morreu no domingo (16).Segundo relatos nas redes sociais, Rodrigo também era ex-regente Mor da Corporação Musical Condessa do Rio Novo. "Descanse em paz! Você sempre será lembrado", comentou a instituição.

Nos comentários, amigos lamentaram o acidente. "O mundo de bandas hoje perde um ícone, garoto trabalhador e esforçado, somou muito com a leões de Queimados. Deixo aqui meus sentimentos e minhas condolências", disse um colega.



"Meu Deus! Há uma semana estávamos conversando e hoje essa notícia. Uma estrela em ascensão em vários aspectos. Brilha no céu meu amigo", comentou outro. "Que tristeza! Uma pessoa tão querida e partiu. Descansa em paz meu amigo, já deixou saudades", lamentou mais um.

Ainda na internet, uma amiga contou que o jovem chegou a lutar pela vida. "É difícil ter que me despedir de você dessa forma. Só eu sei o quanto pedi a Deus para você melhorar, e eu sei o quanto você foi forte durante sua recuperação, o quanto tentou ficar. Mas também acredito que Deus sabe de todas as coisas e sei que você agora estar em um bom lugar", contou.

A amiga relembrou também os momentos que passaram juntos. "De você só vou guardar os momentos bons, da época da escola, no ônibus, na ida e na volta da escola, das nossas bagunça na minha casa, no portão, na rua, das nossas saídas... Você era o melhor sem dúvidas. Ah meu amigo, que falta você vai me fazer aqui, viu? Eu só espero que Deus te coloque em um bom lugar e que você descanse em paz. Eu sempre vou lembrar de você com todo carinho do mundo, você vai ser sempre meu melhor amigo", finalizou.



A Maxium Confecções, empresa que trabalhava, é responsável pelas fantasias das agremiações da Série Ouro e quatro delas foram afetadas: Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Porto da Pedra.



Em homenagem, a Império Serrano fez um minuto de silêncio no ensaio deste domingo (16) e a bateria tocou de preto em forma de luto. Além disso, a escola segue em contato com a família.

Outras vítimas



O incêndio deixou 21 pessoas feridas. Segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), dos oito pacientes internados na unidade após o incêndio, apenas Rodrigo não resistiu e uma mulher foi transferida. Dos outros seis, uma mulher apresentou melhora e tem quadro de saúde estável, enquanto outros cinco, sendo três mulheres e dois homens, permanecem em estado grave.



Já no Hospital Municipal Souza Aguiar, apenas uma pessoa permanece internada, em estado grave. Ao todo,oito vítimas deram entrada na rede municipal de saúde.

