Incêndio em Ramos em fábrica de roupas, nesta quarta-feira (12). - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 16/02/2025 11:29 | Atualizado 16/02/2025 16:35

Rio - Morreu na manhã deste domingo (16) um dos trabalhadores resgatados do incêndio que destruiu a fábrica de tecidos Maximus , em Ramos, Zona Norte do Rio, na quarta-feira (12). Rodrigo de Oliveira era um dos trabalhadores internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas . A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).