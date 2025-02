Arquivo. Donos da Maximus Confecções serão ouvidos sobre incêndio em fábrica - Arquivo/Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/02/2025 17:26 | Atualizado 16/02/2025 19:03

As oitivas serão realizadas na 21ª DP (Bonsucesso), que investiga o caso, às 13h. Agentes da distrital estiveram na fábrica ao longo da semana para realizar perícia, que descobriu ligações clandestinas de energia , mais conhecidas como 'gato' de luz no local. Assim como a Polícia Civil, a Defesa Civil Municipal também interditou o imóvel, por conta do risco de desabamento

Neste domingo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que uma das vítimas que ainda estava internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas não resistiu e morreu. O paciente foi identificado como Rodrigo de Oliveira. Outros seis trabalhadores seguem na unidade, sendo três homens e duas mulheres intubados em estado grave e uma outra mulher que tem quadro estável.

Uma mulher que estava no hospital foi transferida para outra unidade de saúde, não divulgada pela SES. Há ainda mais uma vítima internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com quadro de saúde estável. Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Rodrigo de Oliveira.