O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 16/02/2025 13:58 | Atualizado 16/02/2025 16:39

Rio - Um homem com ligação com um grupo miliciano foi preso no bairro Santa Rosa, em Queimados, na Baixada Fluminense, no sábado (15). Ele era procurado pela polícia por tentativa de um duplo homicídio no ano passado.



O suspeito foi localizado na própria residência. Com ele foi encontrada uma pistola com "kit rajada" e um veículo clonado.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem, que não teve a identidade revelada, também responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.



Ele é integrante de uma organização criminosa que atua em Queimados, considerada uma das mais violentas da Baixada Fluminense.

O homem também é suspeito de envolvimento em vários homicídios em Queimados. As investigações continuam para apurar sua participação em outros crimes.