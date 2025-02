Moradores compartilharam registro de intenso confronto no Morro do Juramento neste domingo - Reprodução/Redes Sociais

Moradores compartilharam registro de intenso confronto no Morro do Juramento neste domingoReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2025 20:09 | Atualizado 16/02/2025 21:27

Rio - Uma guerra entre facções voltou a aterrorizar o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na tarde deste domingo (16). Um intenso confronto assustou moradores, motoristas e afetou a circulação do metrô. A região é palco de uma disputa territorial entre traficantes pelo controle da comunidade e já fez vítimas.

Em vídeos publicados por moradores nas redes sociais, é possível ouvir muitos tiros. Outras imagens mostram carros parados na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., enquanto alguns motoristas aparecem abaixados no asfalto buscando proteção. Em um dos vídeos, uma pessoa cita a presença de um veículo blindado da Polícia Militar. "O caveirão bem na frente, ali, e nada com nada, está de paisagem", diz o homem.

Veja os vídeos:

Morro do Juramento volta a registrar intensa troca de tiros neste domingo



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/QQtaQVhO4g — Jornal O Dia (@jornalodia) February 16, 2025

Outros registros também mostram passageiros deitados no chão da estação do metrô de Vicente de Carvalho. Por conta do confronto, o tráfego do metrô chegou a ser paralisado entre as estações Irajá e Engenho da Rainha e estações de Vicente de Carvalho e Thomaz Coelho tiveram acessos fechados. A operação foi restabelecida por volta das 19h40 e os intervalos da linha 2 estão em processo de normalização.



A Polícia Militar se limitou a informar que agentes do 41º BPM (Irajá) permanecem na localidade conhecida como Igrejinha e que o policiamento segue reforçado na região.

Semana de guerra

Ao longo da semana, o Morro de Juramento registrou intensos tiroteios, depois que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram a invadir a comunidade, atualmente controlada pelo Comando Vermelho (CV).