O trecho ficará destino a atividades ao ar livre entre 8h e 17h - Divulgação

Publicado 16/02/2025 13:42 | Atualizado 16/02/2025 13:47

Rio – A Prefeitura do Rio anunciou uma nova área de lazer para Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, aos domingos e feriados. O espaço corresponde ao trecho da Avenida Mananciais, entre as ruas Salinópolis e Januário Barbosa, na Taquara. O horário reservado a atividades ao ar livre, que vai das 8h às 17h, já está valendo neste domingo (16).

Segundo a Subprefeitura de Jacarepaguá, a área oferecerá atividades como aulas de dança, sessões de fisioterapia e brinquedos para crianças. A iniciativa - que teve apoio de moradores e comerciantes locais – deve atender também a moradores das comunidades da Muzema e de Rio das Pedras.

Ainda de acordo com a subprefeitura, agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio terão a responsabilidade de coordenar o trânsito e orientar pedestres.

Para quem vai em direção à Taquara, as rotas alternativas são Rua Salinópolis, Estrada Meringuava e Rua Januário Barbosa. Já no sentido Boiúna, a recomendação é para acesso à Rua Januário Barbosa, à Estrada do Rio Grande e à Rua Salinópolis.

Para receber a área de lazer, o trecho passou por obras de urbanização, como drenagem para evitar alagamentos; novas calçadas; e pavimentação.