Homem desapareceu no mar da Praia do Leme - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 16/02/2025 08:47 | Atualizado 16/02/2025 08:47

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por Alexandre de Carvalho, de 35 anos , neste domingo (16), no mar da Praia do Leme, na Zona Sul do Rio. A vítima desapareceu após resgatar uma jovem que se afogava.

Segundo a corporação, participam da ação agentes do Grupamento Aéreo, mergulhadores, o 1º Grupamento Marítimo e o 3º Grupamento Marítimo (GMar). As buscas foram iniciadas no Posto 1 logo após o resgate ser acionado, por volta das 4h18 de sábado.

Testemunhas disseram aos bombeiros que Alexandre de Carvalho, de 35 anos, trabalhava em uma barraca na praia quando percebeu que Géssica Nascimento, de 23 anos, se afogava e correu para o mar na tentativa de salvá-la.

Depois de levar a mulher até próximo à praia, o barraqueiro não foi mais visto. Ainda segundo os bombeiros, Géssica foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, em estado intermediário.