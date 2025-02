Duas das três peças estavam escondidas nas pernas do homem - Divulgação

Publicado 16/02/2025 14:32 | Atualizado 16/02/2025 15:46

Rio – Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar três peças de picanha de um supermercado, em Niterói, na Região Metropolitana, no sábado (15). Com Grieco Orlando Silva Xavier, de 33 anos, que era funcionário do estabelecimento, policiais do 12º BPM (Centro/Niterói) apreenderam também a chave do frigorífico da loja.

Grieco Orlando Silva Xavier foi encaminhado à 76ª DP Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados, por meio do serviço 190, para atender a uma ocorrência de porte de drogas no Mercado Princesa, na Rua Presidente Pedreira, no bairro Ingá. Entretanto, no local, ouviram do indivíduo que se tratava, na verdade, de uma peça da carne.

Grieco explicou que inventou a história das drogas por vergonha caso os colegas de trabalho descobrissem a verdade. Após revista, a equipe encontrou mais dois pedaços de picanha escondidos nas pernas do homem. Segundo o denunciante, ele furtou a chave do frigorífico na sala da gerência.

O indivíduo foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu detido.