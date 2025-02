Ana Luiza Colagrossi explica a importância do curso para os professores - Divulgação

Publicado 17/02/2025 00:00

fotogaleria "A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida". As palavras do filósofo e pedagogo norte americano, morto em 1952, ainda fazem eco porque o importante é estar sempre atento aos alunos, seja de qual nacionalidade for.O Ministério da Educação e Cultura e a Universidade de Harvard lançaram o curso gratuito 'Estratégias socioemocionais para as infâncias' no AVAMEC, destinado a educadores, gestores e profissionais de promoção da saúde. O primeiro módulo do curso tem duas horas e está disponível em: avamec.mec.gov.br ou fundacaoitau.org.br. A instituição bancária também faz parte da parceria.

No conteúdo programático: Introdução ao desenvolvimento infantil; Introdução aos conceitos de Apoio Psicossocial (AP) e Aprendizagem Socioemocional (ASE); Introdução ao bem-estar do adulto/educador; apresentação dos SEL Kernels/Caroços Socioemocionais (nome dos Kernels em Iranduba-AM).

Os SEL Kernels, que podem ser traduzidos como 'Grão, uma semente de aprendizagem socioemocional', é uma metodologia criada pela diretora do EASEL Lab, Stephanie Jones, composta de atividades e rotinas simples e de baixo custo projetadas para promover o desenvolvimento socioemocional de crianças no ambiente escolar, a partir da prática diária do professor. A abordagem acessível permite que os Kernels sejam adaptados em diferentes contextos educacionais em países ao redor do mundo.

Segundo Ana Luiza Colagrossi, coordenadora da equipe de implementação dos SEL Kernels no Brasil e coautora do curso para o MEC, além dos professores e gestores de escolas, as aulas têm como alvo as equipes de apoio psicossocial dos serviços públicos de saúde e das secretarias de promoção social, "que precisam bastante de estratégias de autoconhecimento e de inteligência emocional para o seu dia a dia, por exemplo, nas visitas domiciliares dos agentes de saúde", explica Ana Luiza, que é a doutora em Ciências com ênfase em desenvolvimento infantil e aprendizagem socioemocional.

Para o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, a proposta é bem-vinda. "É extremamente positiva essa iniciativa que envolve o MEC, a Fundação Itaú e a Faculdade de Educação de Harvard. Para que as políticas educacionais sejam eficazes é fundamental compreender os processos que influenciam a formação humana e acadêmica de nossas crianças e adolescentes. Por isso, é essencial apoiar as contribuições e iniciativas focadas nas questões socioemocionais e psicossociais, que são pilares essenciais para a gestão educacional. O propósito dessa parceria é estar alinhado aos interesses e compromissos dos profissionais da educação, que buscam, na rede de ensino carioca, promover aprendizagem, autoconhecimento, autoestima e a aplicação prática de conhecimentos ao longo de toda a vida", pondera Ferreirinha.

Da mesma opinião compartilha Raquel Mazzaro, diretora pedagógica da Legacy School Ilha Pura, na Zona Oeste da cidade. "Acreditamos que a metodologia abordada pela Stephanie Jones será um grande benefício para as escolas atuais. Diante de todo um cenário atual pós pandemia e com aceleramento da tecnologia, nós observamos que se faz necessário ser abordado sobre as habilidades socioemocionais desde a educação infantil. Essa é uma medida que favorece a toda a comunidade escolar, uma vez que a criança e o adolescente têm a possibilidade de reconhecer as suas emoções e, consequentemente, aprender a lidar com as frustrações, limites e respeito", diz a especialista, ressaltando ainda que que essa abordagem contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos, fator que promove a saúde mental e emocional.

O objetivo do primeiro módulo é sensibilizar educadores e gestores em nível nacional para a importância da aprendizagem socioemocional, além de gerar adesão para as 20h/aula do curso de aprofundamento dos conteúdos, que está em fase de gravação e irá ao ar no primeiro quadrimestre do ano, também online, gratuito e com emissão de certificado pelo MEC.

Além da introdução aos conceitos de desenvolvimento infantil, bem-estar do adulto/educador, Apoio Psicossocial (AP) e Aprendizagem Socioemocional (ASE), 'Estratégias emocionais para as infância' traz a apresentação da metodologia SEL Kernels, já implementada no Brasil em escolas das cidades de Paraty (RJ), Rio de Janeiro e Iranduba (AM), e também na Austrália, Canadá, Chile, Estônia, Líbano, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Uganda, Ucrânia e Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal O DIA, a coordenadora da equipe de implementação dos SEL Kernels no Brasil e coautora do curso para o MEC, Ana Luiza Colagrossi, fala sobre o assunto.

O DIA: Sabemos que ainda falta muito para que a educação brasileira atinja os níveis desejáveis, a senhora acredita que esse curso possa melhorar, de fato, a vida dos alunos?

Ana Luiza Colagrossi: a metodologia SEL Kernels, que se refere a "Socio-Emotional Learning" (Aprendizagem Socioemocional), tem como objetivo incorporar práticas que promovam o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos. Essa abordagem busca não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o fortalecimento de competências como empatia, autocontrole e trabalho em equipe.

A implementação dessa metodologia no curso do AVAMEC e Itaú Social pode, sim, trazer melhorias significativas na vida dos alunos. Ao focar no desenvolvimento socioemocional, os estudantes podem se tornar mais resilientes, melhorar suas interações sociais e aumentar seu engajamento nas atividades escolares. Isso pode resultar em um ambiente de aprendizado mais positivo e produtivo, contribuindo para o sucesso acadêmico e, consequentemente, para a formação de indivíduos mais preparados para os desafios da vida.

Ao abordar questões emocionais e sociais dentro do contexto escolar, os alunos aprendem a lidar melhor com suas emoções e a desenvolver relacionamentos saudáveis, o que pode ter um impacto duradouro em suas vidas, tanto pessoais quanto profissionais. É importante destacar que a regulação emocional desempenha um papel fundamental na educação infantil. Crianças que conseguem lidar com suas emoções de forma eficaz têm maior capacidade de concentração, atenção e autorregulação, sendo capazes de lidar com frustrações, estresses e desafios de maneira mais construtiva.

É importante destacar que, ao estimular o desenvolvimento socioemocional desde a infância, estamos preparando as crianças para serem adultos emocionalmente inteligentes, capazes de se adaptar a diferentes contextos e se relacionar de forma saudável. Desenvolver habilidades socioemocionais na primeira infância contribui para o bem-estar físico e mental das crianças. Portanto, a adesão a essa metodologia é um passo importante para a evolução da educação no Brasil e pode, de fato, transformar a experiência educacional dos alunos.



O DIA: O secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, gostou muito da iniciativa. A senhora tem algum projeto para o Rio

Ana Luiza Colagrossi: Fico muito feliz em saber que o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, gostou da iniciativa. Ele foi um parceiro importante quando implementamos a metodologia do SEL Kernels em 2021 e 2022, um período bastante sensível devido à pandemia de COVID-19. O SEL Kernels, que passou a ser chamado de BASE - Brincadeiras para o Aprendizado Socioemocional, foi adaptado para o programa Rio Educa na TV, alinhando-se ao currículo da Rede Carioca de Ensino.

Estamos sempre buscando maneiras de fortalecer essa parceria e atender às necessidades dos alunos cariocas.



O DIA: Como está a adesão de gestores e professores para o curso?

Ana Luiza Colagrossi: O curso está atraindo educadores de todos os estados brasileiros, sendo o Sudeste e Nordeste as regiões com o maior número de interessados. Desde seu lançamento, o curso apresenta uma boa aderência e taxas de conclusão entre os educadores que acessam a plataforma da Escola Fundação Itaú. Os dados ainda serão consolidados no mês de abril, quando lançamos o curso de 20h.



O DIA: Alguns professores do município do Rio não sabem do curso. Uma professora de Natal também. Como vocês pretendem fazer para divulgar mais essa estratégia a fim de que todos saibam e possam se inscrever?



Ana Luiza Colagrossi: Gostaria de reforçar que em abril iniciará o segundo curso, com duração de 20 horas, que aprofunda a temática abordada no curso de sensibilização. Neste momento, faremos um grande esforço de divulgação para garantir que todos saibam sobre essa oportunidade e possam se inscrever. O curso de sensibilização serve como um convite para que os participantes se inscrevam no curso de aprofundamento. Estamos comprometidos em alcançar o maior número possível de educadores e profissionais interessados nessa importante iniciativa.



O DIA: Em Paraty, os professores já se inscreveram? Será que já tem algum retorno dos profissionais?

Ana Luiza Colagrossi: A implementação da metodologia presente neste curso do Itaú Social e do AVAMEC foi feita pela primeira vez no Brasil em escolas de Paraty e do Rio de Janeiro, onde tudo começou. Essa experiência inicial e o retorno que esses professores nos deram têm sido fundamentais para ajustarmos e aprimorarmos a metodologia, garantindo que atenda às necessidades de educadores e alunos. Dessa vez, com o curso online e gratuito, além dos professores do Rio e de Paraty, estamos empenhados em ter o maior número possível de inscritos em todo o país, permitindo que o programa atinja e sensibilize alunos e profissionais de educação de diferentes regiões.



Sobre o EASEL Lab



O EASEL Lab - Ecological Approaches to Social Emotional Learning (Laboratório de Abordagens Ecológicas para Aprendizagem Socioemocional) da Faculdade de Educação de Harvard estuda os efeitos de intervenções socioemocionais de alta qualidade no desenvolvimento e desempenho de crianças, jovens, professores, pais e comunidades. A abordagem do laboratório situa os indivíduos nos contextos cotidianos em que vivem, aprendem, trabalham e se divertem. Isto significa estudar as crianças e os jovens nos seus contextos cotidianos: explorando as interações com os pares, a qualidade das relações com os adultos, o impacto de influências mais amplas, como a cultura, o clima e o panorama político nas experiências e no desenvolvimento das crianças; e o impacto das características individuais (por exemplo, o temperamento) e fatores ambientais (fatores de risco, como exposição à pobreza, trauma ou violência; e fatores de proteção, como relacionamentos de alta qualidade com um cuidador) nas trajetórias de desenvolvimento (easel.gse.harvard.edu/).



Entenda mais



A Plataforma AVAMEC é um ambiente virtual de aprendizagem que permite a concepção, a administração e o desenvolvimento de diversos tipos de ações formativas, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio educacional a distância ao processo de ensino-aprendizagem.

A pessoa interessada em realizar algum curso no AVAMEC, que é ofertado por alguma instituição parceira, deve realizar seu cadastro no AVAMEC e se inscrever no curso desejado. Após ter a inscrição efetivada, o aluno terá acesso ao conteúdo do curso e deverá realizar as atividades propostas. Se o curso estiver configurado para emitir documento de conclusão, o cursista poderá emitir seu documento diretamente na plataforma.

Antes de realizar a inscrição em um curso, é importante ler todas as informações contidas nele, como os pré-requisitos para participação, as metodologias, os critérios para realização do curso e as informações de emissão de documento de conclusão, pois cada curso possui configurações distintas para atender às suas especificidades.