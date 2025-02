Prefeito Eduardo Paes participou de solenidade - Divulgação

Rio - A revitalização da Vila Olímpica Vereador Jorginho da SOS, no Complexo do Alemão, foi concluída neste domingo (16). O prefeito Eduardo Paes participou da solenidade no evento de entrega.

A reforma, feita pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, recuperou as instalações da Vila Olímpica que atende os moradores do Alemão e adjacências, incluindo o prédio da administração principal, o Ginásio Poliesportivo Professor Anderson Sandes, o parque infantil, a Academia de Terceira Idade, a pista de atletismo, a piscina e a iluminação. O investimento realizado foi de R$3 milhões.

"Estamos aqui hoje homenageando o Professor Anderson Sandes, que dá nome ao Ginásio, uma pessoa que dedicou a sua vida a educar nossas crianças aqui neste lugar e a trazer saúde para a vida de todos. Que ele possa inspirar sempre esse lugar e a nova geração dessa gente boa que nasce e que cresce aqui no Alemão", disse o prefeito.

A vila olímpica atende 1.088 alunos distribuídos nas 28 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente de terça a sexta-feira, entre elas basquete, futebol, natação, hidroginástica e vôlei