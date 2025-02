Criminosos invadiram a 60ª DP (Campos Elíseos) na noite deste sábado (15) - Reprodução / X

Criminosos invadiram a 60ª DP (Campos Elíseos) na noite deste sábado (15)Reprodução / X

Publicado 16/02/2025 13:34 | Atualizado 16/02/2025 16:13

Rio — O ataque de bandidos à 60ª DP (Duque de Caxias) para resgatar um comparsa , na noite de sábado (15) foi gravado por uma testemunha. Nas imagens aparecem os invasores armados com fuzis na porta da unidade policial. Neste domingo (16), uma operação para tentar capturar o bando terminou com um morto e seis presos.

Bandidos atacam delegacia em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na noite deste sábado (15) após a prisão de Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato e apontado como chefe do tráfico na comunidade Vai-Quem-Quer.



Crédito: Reprodução Redes sociais pic.twitter.com/gJRYQekz1r — Jornal O Dia (@jornalodia) February 16, 2025

A invasão aconteceu após a prisão de Rodolfo Manhães Viana, conhecido como 'Rato' e apontado como chefe do tráfico que atua na comunidade Vai-Quem-Quer, e seu braço direito, Wesley de Souza do Espírito Santo, na manhã de sábado. No vídeo, é possível ver a movimentação dos bandidos com armas de grosso calibre ao redor da 60ª DP, em Campos Elíseos, e barulho de disparos.