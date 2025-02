Caso ocorreu na Praia do Arpoador, durante a madrugada deste domingo (16) - Arquivo / Agencia O Dia

Caso ocorreu na Praia do Arpoador, durante a madrugada deste domingo (16)Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 16/02/2025 10:12 | Atualizado 16/02/2025 10:29

Rio - Um jovem de 22 anos morreu afogado após mergulhar no mar da Praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade, no fim da noite deste sábado (15). A vítima foi identificada como Victor Hugo da Silva.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para a ocorrência por volta de 23h10 de sábado. O rapaz chegou a ser socorrido, mas veio a óbito às 1h47 deste domingo (16).



Segundo caso no final de semana

Na manhã deste sábado (15), Alexandre de Carvalho, de 35 anos, desapareceu no mar da Praia do Leme , Zona Sul, após resgatar uma jovem que se afogava.

Identificada como Géssica, de 23 anos, ela foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na Gávea (Zona Sul), em estado intermediário.

O Corpo de Bombeiros segue na busca pelo homem.