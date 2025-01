Homem desapareceu no mar da praia de Barra de Guaratiba - Reprodução/Redes sociais

Homem desapareceu no mar da praia de Barra de GuaratibaReprodução/Redes sociais

Publicado 02/01/2025 07:58

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, nesta quinta-feira (2), por Edmilson de Jesus Júnior, de 27 anos, que desapareceu no mar durante a virada do ano na praia da Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para o salvamento às 2h20 do dia 1º de janeiro. A vítima desapareceu na Praia Grande, localizada na Estrada da Barra de Guaratiba, altura do número 10.000.

Nesta quinta, bombeiros do quartel da Barra de Guaratiba atuaram durante todo o dia nas buscas em conjunto com o Grupamento Marítimo, o Grupamento de Veículos Aéreos e uma aeronave. No início da noite, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas continuam de forma ininterrupta.