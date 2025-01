Jovem está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 21:21 | Atualizado 02/01/2025 21:42

Rio - Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, foi baleado na cabeça, na madrugada desta quarta-feira (1º), na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, a vítima teria se desentendido com um homem em um baile na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Informações preliminares apontam que um traficante da comunidade teria se irritado depois do jovem ter pisado no seu pé e, por isso, atirou contra ele.

Kauan foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados e, depois, levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), ainda na Baixada.

Na noite desta quinta-feira (2), a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que o jovem está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade em estado gravíssimo, sendo acompanhado pela neurocirurgia.

O caso é investigado pela 55ª DP (Queimados). De acordo com a Polícia Civil, os agentes fazem diligências para apurar a autoria do crime.