02/01/2025

Rio - A Prefeitura do Rio inicia o ano de 2025 com quatro novas secretarias. São elas: Gestão de Grandes Projetos, Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos e Igualdade Racial e Proteção e Defesa do Consumidor.

A primeira será comandada pela Maria Silvia Bastos Marques, graduada em Administração Pública e mestre e doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela foi professora do departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Além disso, já atuou na Secretaria Municipal de Fazenda do Rio e presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A nova pasta tem a função dialogar com os entes federativos envolvidos nos projetos estratégicos da cidade, além de acompanhar as principais ações infraestruturais em execução. "Agora é a hora da virada, trazer os empreendedores. O Rio construiu uma credibilidade incrível", disse Maria.



Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficará a cargo de Osmar Lima, funcionário do BNDES há 10 anos, onde ocupava o Departamento de Projetos Municipais da Área de Desestatização e Estruturação de Projetos. A pasta incluiu em seu organograma a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) e tem o objetivo de comandar iniciativas como a requalificação da região do Sambódromo, com a demolição do Viaduto 31 de Março. "Vamos trazer um pipeline de projetos estruturantes e dar confiança para os investidores", comentou Osmar.

João Pires, que assumirá a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, é estudante de Economia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e se candidatou na última eleição ao cargo de vereador em São Gonçalo pelo PSD, mas não foi eleito. No último mandato de Eduardo Paes, ele trabalhou como assessor especial na Secretaria de Educação, comandada por Renan Ferreirinha.

"Estaremos atentos a cada problema envolvendo os cariocas e seus direitos. Críticas construtivas, sugestões e cobranças são sempre bem vindas. Fiquem a vontade pra isso. No mais, esperem muito trabalho, muita inovação e uma Defesa do Consumidor Carioca muito atuante", publicou João nas redes sociais.

Por fim, Adilson Pires, que estava a frente da Secretaria Municipal de Assistência Social, assumirá a pasta de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Vice-prefeito de Paes entre 2013 e 2017, Adilson teve seis mandatos na Câmara dos Vereadores do Rio.

A nova secretaria deve coordenar políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial e a defesa dos direitos humanos, com ações direcionadas ao enfrentamento da discriminação e ao fortalecimento de iniciativas que assegurem a dignidade e o respeito às diversidades.