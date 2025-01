Antonio José Campos Moreira é nomeado novo procurador-geral de Justiça - Divulgação

Publicado 02/01/2025 17:11 | Atualizado 02/01/2025 17:12

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta quarta-feira (2), o procurador de Justiça Antonio José Campos Moreira como novo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro. O mandato será exercido no biênio 2025/2026.

O anúncio foi feito logo após Castro receber a lista tríplice, entregue pelo atual procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Com 583 votos (62,75%), o procurador foi o candidato mais votado na eleição realizada no dia 2 de dezembro do ano passado . O ato de nomeação será publicado em edição extra do Diário Oficial.

Antonio José tomará posse em 17 de janeiro, data em que terá início seu mandato, até 16 de janeiro de 2027. A sessão solene será realizada no Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).



"O Ministério Público é fundamental para o estado, atuando na defesa do regime jurídico e preservando a Constituição Federal e os interesses da sociedade. Nomear o procurador Antonio José Campos Moreira, que tem muita credibilidade e quase 40 anos de experiência no MP, garante a continuidade do regime democrático de direito", destacou o governador do Rio.



Antonio José Campos Moreira ingressou no MPRJ em 1987 e, atualmente, é titular da 1ª Procuradoria de Justiça junto à 2ª Câmara Criminal do TJRJ. Em sua trajetória, Antonio José atuou nos processos que resultaram na condenação da cúpula do jogo do bicho; com estouro da fortaleza de Castor de Andrade e apreensão de livros de registros de pagamento de propina a políticos, policiais, juízes e promotor; das chacinas da Candelária e de Vigário Geral; além do caso Daniela Perez, todos nos anos 1990.

Ele também atuou na condução da investigação e processo que resultaram na primeira condenação por formação de milícia dos irmãos Natalino Guimarães e Jerominho, deputado e vereador, chefes da milícia "Liga da Justiça", no início dos anos 2000, entre outros processos relevantes.

O novo procurador-geral de Justiça está vinculado ao 1º Grupo de Câmaras Criminais e já ocupou os cargos de subprocurador-geral de Justiça, assessor-chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais, assessor-chefe da Assessoria de Atribuição Originária Criminal, e coordenador da primeira formação do grupo das Centrais de Inquérito (1995/1996), além de chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. É professor emérito da Fundação Escola Superior do Ministério Público e professor conferencista da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro.