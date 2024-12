Antonio José foi o mais votado por membros do MPRJ para ser o novo procurador-geral de Justiça - Divulgação

Publicado 02/12/2024 19:06 | Atualizado 02/12/2024 19:06

Rio - O procurador de Justiça Antonio José Campos Moreira foi o mais votado na eleição realizada nesta segunda-feira (2) para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que será exercido no biênio 2025/2027. A segunda colocada foi Leila Machado Costa. O governador Cláudio Castro (PL) decidirá entre os dois candidatos quem ficará com a vaga.

Antonio recebeu 583 votos (62.75%) de membros do MPRJ, enquanto Leila obteve 346 (37.24%). A lista com os nomes seguirá para Castro poder avaliar e escolher o novo procurador-geral. O governador não tem obrigação de escolher o mais votado.



O novo procurador-geral de Justiça começará seu mandato em 17 de janeiro de 2025 e ficará no cargo até 16 de janeiro de 2027.



Antonio José e Leila foram os únicos candidatos na disputa pela vaga na lista tríplice, que serve para a escolha do cargo. No total, 893 membros, entre promotores e procuradores de Justiça, estavam aptos a votar. A eleição começou às 10h, por meio de um sistema eletrônico, e os membros puderam votar até as 17h.



O resultado será homologado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPRJ nesta terça-feira (3).

Carreira



Antonio ingressou no MPRJ em 1987 e, atualmente, é titular da 1ª Procuradoria de Justiça junto à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ocupou os cargos de procurador-geral de Justiça em exercício, subprocurador-geral de Justiça, assessor-chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais, assessor-chefe da Assessoria de Atribuição Originária Criminal e coordenador da primeira formação do grupo das Centrais de Inquérito (1995/1996), além de chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.

Leila Costa entrou no MPRJ, em 1989. Ao longo de sua carreira, ela percorreu comarcas da Baixada e do Sul Fluminense, tratando assuntos ligados à infância e juventude, além da área criminal. Já atuou como subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento Institucional e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude. Atualmente, é titular da 3ª Procuradoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional.

A procuradora foi a mais votada pelo MPRJ na última eleição, em 2022. Contudo, na época, Castro decidiu por manter Luciano Mattos, segundo colocado na votação, no cargo de procurador-geral de Justiça.