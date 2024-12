Menino de 6 anos foi baleado e morto durante um ataque a bar em Campos, no Norte Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/12/2024 17:42

Rio - Familiares e vizinhos do menino de 6 anos, morto em um ataque a bar em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, contam que a criança estava brincando na praça quando foi atingida pelos disparos. Abalados com a tragédia, a família do pequeno J.L.T.B pede por justiça. "Pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Vi o pai desesperado com o filho no colo pedindo socorro. O menino não tinha nada a ver com o crime. Ele só estava brincando na praça", desabafou a prima da mãe da criança.

O crime aconteceu em plena luz do dia, na tarde de sábado (30), no bairro Travessão. Durante uma manifestação que fechou completamente a BR-101, na altura de Campos, nesta manhã (2), moradores do bairro denunciaram que estão reféns da guerra do tráfico de drogas. "Não tinha traficante, não tinha ninguém envolvido. Só tinha morador e crianças brincando na praça", disse uma moradora. O protesto terminou por volta de 8h30 e a via expressa foi liberada.

O corpo do garoto foi enterrado neste domingo (1), em São Francisco de Itabapoana. "Um anjo foi vítima dessa violência"; "Era só um menino brincando"; "A violência no Travessão está cada dia pior. Estamos reféns", escreveram alguns moradores nas redes sociais.

Além da criança, outros três homens ficaram feridos durante o ataque e estão internados no Hospital Geral Ferreira Machado, em Campos. Segundo testemunhas, criminosos armados desceram de um carro e atiraram contra o bar.

Agentes do 8º BPM (Campos) foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos peritos. O caso é investigado pela 146ª DP (Campos). Até o momento, ninguém foi preso pelo ataque.