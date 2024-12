Rodrigo Galvão morreu depois de ser baleado em Belford Roxo - Reprodução / Redes Sociais

Rodrigo Galvão morreu depois de ser baleado em Belford RoxoReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/12/2024 17:32 | Atualizado 02/12/2024 18:23

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido depois de serem baleados, na manhã desta segunda-feira (2), na frente de um estabelecimento, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu na Estrada de Belford Roxo, no bairro Santa Teresa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Rodrigo Galvão Pereira e Rogério Luís Alves de Souza, de 51 anos, já feridos na entrada do estabelecimento. De acordo com relatos, houve um ataque de criminosos próximo ao local.

Os homens foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque dos Ferreiras. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, Rodrigo morreu logo após chegar na unidade e Rogério, atingido por um tiro de fuzil, foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, ainda na Baixada.

A Prefeitura de Caxias informou que o homem deu entrada com uma perfuração no membro inferior direito. Ele passou por avaliação e exames de imagens que não detectaram lesões vasculares. No momento, Rogério segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, lúcido, orientado e estável.

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) constataram a morte de Rodrigo e o ferimento do segundo homem na UPA do Parque dos Ferreiras.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. A especializada apura a possível correlação com a morte de Luan Ricardo Rodrigues da Silva, também ocorrida nesta segunda em outra unidade de saúde da região. Ele seria integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na localidade. Uma das hipóteses analisadas é de que o homem teria sido alvo de um ataque do Comando Vermelho (CV).

Através das redes sociais, amigos lamentaram a perda de Rodrigo, que seria funcionário do estabelecimento onde foi atingido. "Que tristeza. Vá com Deus, meu amigo. Que Deus conforte o coração dessa mãe e de todos os familiares. Morreu como um guerreiro, com uniforme do trabalho e na porta do trabalho. Que a justiça seja feita!", comentou uma internauta.

"Acordar com essa notícia, meu Deus. Rapaz trabalhador, aprontávamos muito no colégio, dá nem pra acreditar, não merecia isso. Tá difícil esse lugar aqui!", escreveu outra.

Rodrigo será enterrado às 16h15 desta terça-feira (3) no Cemitério Rio Pax de Belford Roxo. O velório está previsto para começar às 13h.