Dona da marca, a influenciadora Brenda Sá, publicar um vídeo usando a camisaReprodução / redes sociais

Publicado 02/12/2024 19:07

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro vai analisar uma denúncia formalizada pela vereadora eleita, Lívia Miranda (PCdoB), e o coordenador de Igualdade Racial de Petrópolis (RJ), Filipe Graciano, contra a marca de roupa Criações Gênesis, que lançou uma estampa de camisa repudiada por entidades que lutam pela igualdade racial em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

O episódio ganhou grande repercussão após Brenda Sá, dona da marca e influenciadora digital, publicar um vídeo em suas redes sociais vestindo a peça, que exibe os dizeres “Não se contamine!”, acompanhados de ilustrações de duas mãos se tocando, uma de tom escuro e outra clara. A imagem gerou uma onda de críticas nas redes sociais, com internautas apontando que a estampa carregava um viés racista.

Diversas entidades, como o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), o Quilombo da Tapera, o Educafro Petrópolis, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Petrópolis e o Povo de Santo de Petrópolis, publicaram notas de repúdio, que foram anexadas à denúncia encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2).

"Nossa cor sempre chega primeiro aos lugares e, infelizmente, na maioria das vezes, nos tornamos vítimas de violências como esta. É nítido que esta camisa perpetua estereótipos racistas ao associar a cor escura à ideia de contaminação. As diversas manifestações de repúdio são respostas de coletivos e entidades que se sentiram violentados. Não irão nos silenciar; estamos atentos e combativos a toda e qualquer forma de violência. Aqui, nós, pessoas negras, somos vítimas, e precisamos que nossas reivindicações sejam acolhidas", ressaltou Graciano.

Após o impacto negativo, Brenda Sá apagou o vídeo e o perfil da marca no Instagram foi fechado. Em nota enviada ao DIA, a Criações Gênesis disse que não compactua e repudia radicalmente atos de racismo e quaisquer outros tipos de discriminação.

"A arte da mão branca e da mão necrosada foi no intuito de ilustrar, metaforicamente, a contaminação espiritual, fazendo uso assim de uma passagem religiosa que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1 do versículo 1 ao 21 da bíblia. Tendo por finalidade, uma forma de aprimoramento da evangelização e dos princípios cristãos. Vale ressaltar que a cor da mão necrosada não tem relação com uma etnia específica, mas sim corresponde a um estado de “deterioração e impureza espiritual”. Também importante ressaltar que a arte não foi criada por nós, a mesma encontra-se no Google, juntamente a um vídeo no YouTube que fala sobre a passagem bíblica", alega (veja a nota completa na íntegra).

A Coordenadoria de Igualdade Racial, vinculada à Secretaria de Governo da Prefeitura, reforçou que o caso deve ser criminalmente apurado com o rigor que a lei, que criminaliza o racismo, impõe, para que incidentes como esse não fiquem impunes. "A Coordenadoria está aqui para assegurar e proteger todo e qualquer direito historicamente negado a pessoas e grupos étnico-raciais. Assim fizemos e seguiremos fazendo. Racismo não se mede, não se debate; racismo é crime!", conclui Filipe Graciano.

A Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis informou que a notícia de fato está sendo protocolizada e será analisada em breve.

Procon autua empresa

O Procon informou que já notificou e autuou a empresa responsável pela criação da arte "que contém elementos de caráter racista em uma camisa".

"A empresa terá um prazo de 15 dias, a partir da autuação, para apresentar sua defesa. Após a análise, o Procon avaliará a possibilidade de instaurar um procedimento administrativo para apuração e aplicação das medidas cabíveis", diz a nota.

Nota da Criações Gênesis

"A assessoria jurídica da marca GÊNESIS vem, por meio desta, esclarecer, no tocante aos acontecimentos, que não compactua e repudia radicalmente atos de racismo e quaisquer outros tipos de discriminação.



A arte da mão branca e da mão necrosada foi no intuito de ilustrar, metaforicamente, a contaminação espiritual, fazendo uso assim de uma passagem religiosa que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1 do versículo 1 ao 21 da bíblia. Tendo por finalidade, uma forma de aprimoramento da evangelização e dos princípios cristãos. Vale ressaltar que a cor da mão necrosada não tem relação com uma etnia específica, mas sim corresponde a um estado de “deterioração e impureza espiritual”.



Também importante ressaltar que a arte não foi criada por nós, a mesma encontra-se no Google, juntamente a um vídeo no YouTube que fala sobre a passagem bíblica.

Lamentamos que a mesma tenha sido interpretada de tal forma, fugindo totalmente do real propósito. A nossa pretensão nunca foi ofender ou causar qualquer tipo de abalo e indisposição. Respeitamos profundamente todas as pessoas, independentemente de sua raça, origem ou qualquer outro tipo de característica.



Reafirmamos a repulsa contra atos de racismo, e prestamos previamente a nossa solidariedade a todas as pessoas que infelizmente ainda sofrem com esse tipo de crime na atual sociedade.

Desde já, agradecemos a todos que manifestaram suas opiniões, nos ajudando a entender essa falha na comunicação. Acreditamos que a arte deve ser um veículo de reflexão e diálogo. Lastimamos profundamente se o trabalho ocasionou qualquer tipo de dor ou sofrimento".