Van tombou sobre carro após bater em ônibus na Avenida Brasil - Divulgação

Van tombou sobre carro após bater em ônibus na Avenida BrasilDivulgação

Publicado 02/12/2024 18:08 | Atualizado 02/12/2024 21:56

Rio - Uma van capotou e tombou sobre um carro durante uma colisão na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, por volta das 16h desta segunda-feira (2). Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas. Segundo o Centro de Operações Rio, o veículo bateu em um ônibus na faixa sentido Zona Oeste e perdeu a direção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tereza de Souza, de 43 anos, e Gerlaine Silva, 33, foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, com ferimentos leves. Ambas passam por avaliação da equipe multidisciplinar. Maria Silva, 60, Antônio Souza, 62, e Daniele Silva, 45, receberam atendimento no local e recusaram seguir para o hospital.

Duas faixas da Avenida Brasil ficaram interditadas, causando um intenso congestionamento. Agentes da CET-Rio e da Polícia Militar estiveram no local.

Em atualização.