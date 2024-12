Um outro envolvido na morte do policial continua foragido - Divulgação

Publicado 02/12/2024 18:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (2), um cartaz solicitando informações sobre Thiago da Costa Peixoto, o TH Tubarão, e Michael Ribeiro. Eles são os envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar, Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos, assassinado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.O agente foi morto no início de novembro deste ano, na Rua Tubarão, no distrito de Tamoios, e trabalhava no 30º BPM (Teresópolis). Segundo testemunhas, o militar estava em um carro, após ter ido visitar parentes, quando foi reconhecido por criminosos da região. Os bandidos interceptaram o veículo e dispararam várias vezes contra o policial, que morreu no local. Após a execução, o carro de Rodrigo foi roubado.Noval era um reconhecido poeta e membro titular da Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, morava em Nova Friburgo desde 2014 e era admirado por sua produção literária e trabalho na comunidade.Contra Tiago e Michael, consta um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, pelo crime de homicídio qualificado. Outro envolvido, Michael de Souza Ribeiro, de 31 anos, continua foragido. Um terceiro envolvido no caso ainda não foi identificado.Assim, a 126ª DP (Cabo Frio) pede que quem tiver informações sobre a localização dos bandidos ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento: