As quatro mulheres foram conduzidas para a 40ª DP (Honório Gurgel)Divulgação

Publicado 02/12/2024 17:32

Rio - Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, neste domingo (1), quatro mulheres com que atuavam como flanelinhas em Coelho Neto, Zona Norte. Elas são suspeitas de roubar e agredir uma mulher de 49 anos que se recusou a pagar pelo serviço irregular na Rua Vitor Frond.



A vítima relatou aos agentes que foi abordada por uma das flanelinhas assim que estacionou o veículo para ir à Feira de Acari. Quando a motorista se recusou a pagar o valor cobrado, a suspeita teria começado a xingá-la e a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo. Em seguida, mais três flanelinhas com idades entre 28 e 60 anos se aproximaram e também teriam participado do crime. A vítima disse ainda que teve R$ 30 roubados.



Após as agressões, a motorista conseguiu se desvencilhar e fugiu. Mais à frente, ela encontrou a equipe do GOE e pediu ajuda. Eles foram até o local e identificaram as quatro suspeitas. Durante a abordagem, uma das flanelinhas desacatou os guardas, fez ameaças e resistiu à prisão.

As quatro mulheres foram conduzidas para a 40ª DP (Honório Gurgel), onde a ocorrência foi registrada como roubo, injúria, resistência, desacato e ameaça.