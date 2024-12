Caminhão perde o controle na RJ-130, próximo ao km 29, no bairro de Bonsucesso - Reprodução / redes sociais

Publicado 02/12/2024 22:42

Rio - Um caminhão perdeu o controle e atingiu diversos veículos estacionados no pátio de uma agência de carros, na tarde desta segunda-feira (2), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

O caso aconteceu na RJ-130, próximo ao km 29, no bairro de Bonsucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h17 e, no local, socorreu o motorista do veículo, Valdinei Norbiato, de 51 anos. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo relatos nas redes sociais, o caminhão saiu arrastando os carros, formando uma espécie de "pilha" de veículos. Ainda não há informações oficiais de quantos carros foram atingidos, no entanto, imagens do acidente mostram pelo menos cinco veículos destruídos.

Durante a colisão, cabos de energia elétrica foram arrebentados, afetando o fornecimento de luz da região. Em nota, a Enel informou que uma equipe da distribuidora está no local realizando os reparos na rede.